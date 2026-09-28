Летний туристический сезон в горной Ингушетии закрыли праздником 

Для гостей и местных жителей организаторы подготовили насыщенную программу, направленную на популяризацию активного отдыха. Участники праздника смогли попробовать свои силы в спортивных состязаниях, отправиться в пешие походы и экскурсии, совершить захватывающие поездки на квадроциклах по горным маршрутам.

Кульминацией дня стал концерт, представленный артистами Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Мероприятие подчеркнуло статус Джейрахского района как одного из главных туристических кластеров региона, где уникальные природные ландшафты гармонично сочетаются с богатым историко-культурным наследием и возможностями для экстремального отдыха.

Накануне в рамках празднования Всемирного дня туризма Глава республики в своем обращении отметил, что в регион туристы «едут за тем, чего не встретишь больше нигде. Ингушетия — Родина башен».

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в республике действуют 34 туристических маршрута.