В Ингушетии более 150 любителей бега объединил «Кросс нации-2026» 

Масштабное спортивное событие собрало свыше 150 участников, среди которых были школьники, студенты, представители трудовых коллективов и целые семьи. Участники сами выбирали удобную дистанцию, исходя из своих возможностей, на дорожки вышли спортсмены от 6 до 40+ лет.

По итогам забегов определились лидеры в различных возрастных категориях. Самыми юными триумфаторами стали Екатерина Думова и Ясмина Магомедова.

Церемонию награждения провели заместитель министра спорта региона Тагир Султыгов, директор Дворца спорта «Магас» Джамбулат Тимиркиев и президент Федерации легкой атлетики республики Раиса Манкиева.

Призеры получили дипломы и медали. Абсолютные победители были удостоены кубков министерства спорта России.