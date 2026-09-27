Ингушетия предлагает туристам 34 маршрута и отдых круглый год 

«Люди отправляются в путешествия, чтобы увидеть новые места, познакомиться с историей и культурой разных регионов, попробовать местную кухню, получить новые впечатления. У каждого места есть свои особенности, ради которых туда хочется приехать. А в нашу республику едут за тем, чего не встретишь больше нигде. Ингушетия — Родина башен. Здесь они стоят среди гор, на склонах и в ущельях, сохраняя историю народа и его связь с этой землей», — написал на своей странице в социальных сетях Глава Ингушетии.

Он напомнил, что сегодня в регионе действуют 34 туристических маршрута, причем половина из них появилась за последние годы. В 2025 году республику посетили более 125 тысяч туристов.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что Джейрахский район нужно увидеть своими глазами: проехать по горным дорогам, подняться к древним башням, побывать в Таргимской долине, Эгикале, Вовнушках и Эрзи, почувствовать масштаб гор. А затем попробовать местные блюда: дулх-хӀалтӀам, чапильг, хингалш, сискал, хьовл.

По его словам, для гостей создают все условия для поездок в любое время года: обустраивают маршруты и смотровые площадки, места отдыха и кемпинги, развивают всесезонный курорт «Армхи» и гостиничную инфраструктуру.

«Фотографии могут только показать Ингушетию. Чтобы почувствовать ее по-настоящему, нужно приехать сюда самому. Добро пожаловать», — подчеркнул руководитель субъекта.