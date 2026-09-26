В Ингушетии подвели итоги чемпионата России по альпинизму в скальном классе

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, соревнования проводились в дисциплине «марафон». Участники, разбившись на связки по два человека, в течение двух дней покоряли скальные маршруты, набирая баллы за сложность и скорость прохождения.

В мужском зачете победу одержали Ратмир Мухаметзянов и Александр Лисин, набравшие 755 баллов за 23 маршрута. Второе место у севастопольцев Павла Левина и Игоря Ткачева (722 балла). Бронзовыми призерами стали представители Красноярского края Егор Матвиенко и Михаил Теплых (710 баллов).

Среди женщин лучшими стали Марина Попова и Галина Терентьева из Красноярского края (492 балла). Серебро у их землячек Дарьи Серюповой и Анастасии Козловой (455 баллов). Замкнули тройку лидеров петербурженки Надежда Пильщикова и Оксана Якименко.

Судейскую коллегию из 28 специалистов возглавлял заслуженный мастер спорта и тренер, многократный чемпион СССР и России Валерий Першиных.

Глава Ингушетии поздравил участников состязаний, поблагодарил тренеров и судей, передал спортсменам памятные подарки. Он отметил важность проведения таких мероприятий для развития туризма и спорта в республике.

«Мы рады, что Ингушетия стала площадкой для проведения чемпионата России такого уровня. Для нас важно принимать спортсменов со всей страны и показывать возможности Джейрахского района для развития альпинизма. Уверен, что эти соревнования оставят у участников хорошие впечатления и станут основой для новых спортивных проектов», — отметил Махмуд-Али Калиматов.