В Северной Осетии провели мероприятие в память о Хизире Дербичеве из Ингушетии 

По приглашению муфтия соседнего региона Хаджимурата Гацалова в Северную Осетию приехали представители республики, Чечни и Дагестана. Среди почетных гостей были Салах Межиев, Хизир Цолоев, Магомед Харсиев, Ахмед Евлоев и другие известные представители духовенства и общественности.

Отмечается, что особую значимость встрече придала победа команды Пригородного района.

Мероприятие стало не только данью уважения памяти юного героя, но и местом единения жителей братских республик, способствуя укреплению добрососедских отношений, взаимного уважения и традиций межнационального согласия. Память о благородных поступках и человеческой доброте продолжает объединять людей независимо от границ, национальности и возраста, подчеркнули в Миннаце.

Напомним, что 8-летний Хизир Дербичев 15 июня пытался спасти товарища, но сам был унесен течением реки Сунжа. Тысячи людей из разных уголков России и зарубежья, в том числе из Северной Осетии, участвовали в его поисках. Тело мальчика было найдено 22 июня вечером в 17 км от места трагедии.