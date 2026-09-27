Создатели сериала «Спецы» поблагодарили за помощь в съемках в Ингушетии 

«Это уже второй проект кинокомпании „Триикс Медиа“, снятый в Ингушетии. Ранее в республике проходили съемки сериала „Наш спецназ“. „Спецы“ рассказывает о работе сотрудников специальных подразделений и событиях сложного времени, о людях, которые выполняют свой долг и защищали других. За героями этой истории — реальные судьбы, мужество, ответственность и память о тех, кто погиб. Такие фильмы доходят до зрителя по всей стране, где вместе с историей героев увидят Ингушетию — ее города и села, башни и архитектуру, места, где разворачиваются события картины», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Он отметил работу Центра специального назначения ФСБ России, телеканала РЕН ТВ, кинокомпании «Триикс Медиа», режиссера Александра Черняева, актеров и всей съемочной группы.

«Отдельно хочу сказать о памяти. Время, показанное в сериале, оставило глубокий след. Мы должны помнить людей, которые погибли в те годы. Кино помогает сохранить эту память и рассказать о ней новым поколениям. Желаю сериалу большого зрителя. Уверен, история найдет отклик у многих», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В сериале «Спецы» детально восстанавливается хроника закрытых спецопераций ФСБ России и показана деятельность ее сотрудников. Актеры прошли спецназовскую подготовку.

Начальник УФСБ России по республике генерал-майор Максим Шевляков выразил признательность ЦСН ФСБ и команде «Триикс Медиа». Перед показом представители кинокомпании и актеры возложили цветы к памятнику сотрудникам ФСБ России, погибшим при исполнении воинского долга на территории Ингушетии.

Между тем, как рассказала Инесса Юрченко, кинокомпания снимает в республике еще один сериал «Всегда на страже» о федеральной службе войск национальной гвардии России.