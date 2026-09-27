С профессиональным праздником поздравил воспитателей Глава Ингушетии 

«Работа с детьми требует терпения, выдержки, внимания и большой ответственности. Уверен, каждый из нас помнит своего воспитателя. С этими людьми связаны одни из самых добрых и светлых воспоминаний детства. В Ингушетии мы много делаем для развития дошкольного образования», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за последние семь лет в республике открыто 50 новых детских садов более чем на 10 тыс. мест в различных городах и селах. Власти региона продолжают строить и обновлять учреждения, создавать современные условия для детей. Но развитие данной системы — не только новые здания. Это прежде всего люди, их знания и опыт.

«Особые слова благодарности сегодня — нашим ветеранам дошкольного образования. В республике и сейчас работают специалисты с большим стажем, которые посвятили этой профессии многие годы. У них есть чему учиться молодым воспитателям, что перенять и сохранить. Этот опыт — настоящий золотой фонд дошкольного образования Ингушетии. Благодаря преемственности сохраняются лучшие традиции профессии и передаются новым поколениям педагогов. Спасибо всем воспитателям и работникам детских садов за ваш ежедневный труд, терпение и ответственность», — подчеркнул руководитель субъекта.

Глава региона пожелал работникам дошкольного образования здоровья, благополучия и уважения, добавив: «Пусть ваши воспитанники растут достойными людьми и спустя годы с теплом вспоминают своих первых воспитателей».

Напомним, День воспитателя и всех дошкольных работников установлен приказом министерства образования и науки России от 17 мая 2016 года во исполнение распоряжения правительства страны. Дата выбрана в память об одном из ключевых событий в истории российского дошкольного образования. 27 сентября 1863 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Софья Андреевна Люгебиль открыла первый в России детский сад.