Махмуд-Али Калиматов: паводковая ситуация в Ингушетии стабильная

По словам собеседника издания, актуальный вопрос паводковой обстановки на территории СКФО и ЮФО обсуждались в ходе совещания под руководством вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

«Уровень воды в реках находится под постоянным контролем. Затопления населенных пунктов или же социально-значимых объектов не ожидаются. Представители регионального МЧС провели комплекс мероприятий по расчистке русел различных водоёмов и ливневой канализации. Гидропосты, расположенные в Карабулаке и Мужичи, а также специальные системы мониторинга готовы к работе. Паводковая ситуация в Ингушетии в настоящее время стабильна и не вызывает опасений», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, для информирования местного населения в случае возможных подтоплений функционируют система оповещения, а также СМС-рассылка.

Подготовлены 9 пунктов временного размещения и необходимый запас материальных ресурсов для помощи пострадавшим в случае затоплений. Помимо этого, сформированы резервы для устранения последствий паводков и многое другое.

Отмечается, что реализация комплекса мер по обеспечению безопасности жителей Ингушетии в паводкоопасный период продолжается.