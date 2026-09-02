Актуальные вопросы обсудил Глава Ингушетии с представителями Совета старейшин 

В ходе беседы были затронуты достижения в социальной сфере. Отмечено, что за последние годы введены в строй 49 школ и 51 детский сад, что позволило ликвидировать третью смену и значительно продвинуть очередь в дошкольные учреждения. При этом сохраняется задача по ликвидации второй смены, которая действует примерно в 30% школ.

Отдельно Глава республики отметил, что новая социальная инфраструктура обеспечила занятость более чем для 9 тысяч женщин, что является важным фактором поддержки института семьи.

Ключевой темой стало сохранение ингушского языка. Было подчеркнуто, что фундамент языковой среды закладывается в семье, школа же может лишь поддерживать и развивать этот уровень, но не подменять его.

Особое внимание уделили проблемам молодежи: профилактике наркомании и нарушений ПДД, а также уважению к традициям. Глава заявил о недопустимости оправдания нарушений закона обычаями, в частности, это касается свадебных кортежей. Он поручил подготовить предложения по ужесточению контроля и ограничению числа автомобилей в таких мероприятиях.

Также обсуждалась тема религиозного образования. Было отмечено, что все образовательные организации, включая религиозные, обязаны действовать строго в правовом поле.

«Важно, чтобы обучение способствовало духовному и нравственному воспитанию молодежи, укрепляло уважение к знаниям, семье, старшим и окружающим людям. При этом недопустимо подменять духовность формальностью или использовать религию для осуждения других. Считаю, что здесь особенно важны ответственность взрослых, семьи, педагогов и авторитетных представителей общества», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В завершение встречи он предложил сделать будущие заседания более предметными, приглашая на них профильных министров и представителей правоохранительных органов. Совет старейшин подготовит конкретные предложения, которые будут прорабатываться на практике.