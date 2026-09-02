Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин провел очередной прием граждан 

Основная часть вопросов касалась медицинской помощи и социальной поддержки. Зареме Кориговой будет оказана материальная помощь и содействие в реабилитации сына, получившего инвалидность I группы после ДТП. Хулимат Дзауровой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, помогут с проведением операции.

Хава Цечоева является инвалидом II группы, воспитывает малолетнюю дочь и по состоянию здоровья не может работать. Ей окажут финансовую поддержку и обеспечат инсулином.

Отдельное внимание уделили жалобе жителя Яндаре Назрановского района Абукара Хашагульгова. Речь шла об опасном участке дороги на улице Орджоникидзе, где ранее погиб ребенок. Председатель правительства поручил Минтрансу и Госавтоинспекции выехать на место и оценить необходимость установки «лежачего полицейского» или светофора.

Кроме того, Владимир Сластенин потребовал ускорить запуск ледовой арены «Башлам» в Магасе. Заливка катка уже началась, завершить работы планируется в течение недели, чтобы юные спортсмены смогли вернуться к тренировкам. Премьер дал дополнительные поручения Минспорта по совершенствованию работы спортивной площадки.

Все обращения взяты под контроль, назначены ответственные ведомства и сроки исполнения.