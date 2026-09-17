Международная команда врачей проведет благотворительную миссию в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минздрава, в рамках миссии детям с врождёнными аномалиями лица окажут специализированную хирургическую помощь. Врачи будут работать с пациентами, имеющими расщелины верхней губы, твёрдого и мягкого нёба. Также специалисты проведут консультации для детей с послеожоговыми рубцами.

В состав медицинской команды войдут специалисты из России, Турции, Марокко, Беларуси, Узбекистана и США. Они проведут приём детей, направленных районными и городскими поликлиниками республики, определят дальнейшую тактику лечения и выполнят необходимые оперативные вмешательства.

Напомним, международный фонд «Дарим улыбку» регулярно организует благотворительные медицинские миссии. Благодаря его работе специализированную помощь уже получили более 350 детей из России и стран СНГ.

Хасан Баиев — пластический и челюстно-лицевой хирург, лауреат международной премии «Врач Мира». Фонд «Дарим улыбку» он основал для оказания бесплатной медицинской помощи детям с врождёнными и приобретёнными патологиями.