Мошенник под видом родственника лишил жителя Ингушетии 30 тыс. рублей 

Примерно через час с того же аккаунта пришло сообщение с просьбой одолжить на несколько дней 30 тыс. рублей. Мужчина попытался перевести деньги через банковское приложение, но операция была заблокирована. Он сообщил об этом в переписке, после чего собеседник попросил отправить средства через другой банк.

Позже ему поступило еще одно сообщение с просьбой перевести такую же сумму. Это насторожило мужчину. Когда он позвонил кузену, тот рассказал, что его аккаунт в мессенджере взломали и доступа к нему у него нет.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве предупреждают граждан: не доверяйте внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых с просьбой перечислить деньги. Убедитесь, что собеседник действительно тот, за кого себя выдает.