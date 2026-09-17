За немаркированные сигареты на 1,6 млн рублей осудят жительницу Ингушетии

По данным следствия, женщина арендовала помещение магазина на улице Фабричной в Назрани. Прикрываясь торговлей продуктами первой необходимости, она реализовывала сигареты, не имеющие обязательной маркировки.

Пресечь нелегальный канал сбыта удалось сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. В ходе проверки складских помещений торговой точки полицейские изъяли крупную партию безакцизного табака общей стоимостью порядка 1,6 млн рублей. Установлено, что данный товар обвиняемая приобрела у неустановленного лица в Нальчике.

В настоящий момент материалы дела, возбужденного по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК России, вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, переданы в Магасский районный суд.