Глава Ингушетии призвал жителей республики проголосовать 18–20 сентября 

Махмуд-Али Калиматов в своем обращении к жителям республики, опубликованном в Telegram-канале, напомнил, что 18-20 сентября в Ингушетии пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и Народного собрания региона VIII созыва. В течение трех дней голосования избирателям предстоит выбрать своих представителей в федеральном и региональном парламентах.
По его словам, избирательная кампания проходит в период, когда перед республикой стоят серьезные задачи в социально-экономической сфере, строительстве и обновлении инфраструктуры, поддержке семей, развитии образования и создании новых возможностей для жителей.
Глава Ингушетии отметил, что решения федерального и регионального уровней тесно связаны: от них зависят законодательные условия для реализации госпрограмм и дальнейшего развития территорий. Поэтому участие в выборах не только реализация конституционного права, но и возможность повлиять на будущее.
В регионе будут работать 142 избирательных участка. Право голоса имеют 258 645 избирателей. Подготовка инфраструктуры ведется по установленным требованиям, особое внимание уделяется информированию граждан, готовности участков и безопасности.
«В Ингушетии выборы всегда проходили организованно и при активном участии жителей. Это показатель нашей общей ответственности за будущее республики. Поэтому призываю каждого 18, 19 или 20 сентября прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Это возможность выразить свою гражданскую позицию и поддержать курс Президента России на развитие страны и нашей республики», — подчеркнул руководитель субъекта.