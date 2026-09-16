Глава Ингушетии призвал жителей республики проголосовать 18–20 сентября 

По его словам, избирательная кампания проходит в период, когда перед республикой стоят серьезные задачи в социально-экономической сфере, строительстве и обновлении инфраструктуры, поддержке семей, развитии образования и создании новых возможностей для жителей.

Глава Ингушетии отметил, что решения федерального и регионального уровней тесно связаны: от них зависят законодательные условия для реализации госпрограмм и дальнейшего развития территорий. Поэтому участие в выборах не только реализация конституционного права, но и возможность повлиять на будущее.

В регионе будут работать 142 избирательных участка. Право голоса имеют 258 645 избирателей. Подготовка инфраструктуры ведется по установленным требованиям, особое внимание уделяется информированию граждан, готовности участков и безопасности.

«В Ингушетии выборы всегда проходили организованно и при активном участии жителей. Это показатель нашей общей ответственности за будущее республики. Поэтому призываю каждого 18, 19 или 20 сентября прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Это возможность выразить свою гражданскую позицию и поддержать курс Президента России на развитие страны и нашей республики», — подчеркнул руководитель субъекта.