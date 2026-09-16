Ключевые вопросы обсудил с научным сообществом Махмуд-Али Калиматов 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, основными темами стали организация работы НИИ, ключевые направления исследований и задачи гуманитарной науки. Институт объединяет специалистов по истории и историографии, ингушскому языку и литературе, этнологии, фольклору и общественно-политическим исследованиям.

Руководитель региона подчеркнул значимость сохранения ингушского языка, изучения истории и развития гуманитарной науки. Он напомнил, что в этом году, 8 сентября, впервые отмечался День языков народов России, учрежденный по инициативе Президента Владимира Путина.

«Для нас сохранение родной речи — это прежде всего вопрос семьи. Я сам вырос в семье, где родители говорили с нами на ингушском, и, даже прожив значительную часть жизни в Самарской области, язык не забыл. То, что человек получает в детстве, остается с ним на всю жизнь», — написал Глава республики на своей странице в социальных сетях.

На встрече отмечалось, что Ингушский НИИ ведет масштабную научную работу: подготовлены исследования по морфологии, лексикологии, фразеологии и словообразованию, завершается работа над синтаксисом и академическим толковым словарем ингушского языка. Специалисты участвовали в создании учебников для 1–4 классов. Отдельным направлением является цифровизация: для интеграции ингушского языка в «Яндекс. Переводчик» издательский дом «Сердало» совместно с Минобразования подготовил около 95 тысяч русскоязычных предложений с переводом, в работе участвовали около ста специалистов.

Ректор Госуниверситета Фатима Албакова предложила разработать долгосрочный план развития исследований, расширить сотрудничество с РАН и другими научными центрами, активнее привлекать гранты и госзаказы. Махмуд-Али Калиматов согласился, что наука должна быть связана с реальными задачами республики и давать результаты для образования, культуры, работы с молодежью и сохранения исторической памяти.

Сотрудники НИИ выступили с предложениями продолжить исследования родословных и истории населенных пунктов, развивать проект «Живая история Ингушетии», вести архивную работу. Обсуждалась и подготовка экскурсоводов: туристы иногда получают недостоверную информацию, поэтому важно усилить обучение гидов на базе института и обеспечить их качественными материалами.

Также участники встречи говорили о создании научно-исследовательской базы в Джейрахском районе, экспедициях, аналитических материалах и привлечении специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Отдельно затронули реставрацию объектов историко-культурного наследия. С 2022 года при поддержке Благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева в Ингушетии сохраняют памятники, включая древние башни. Глава республики поблагодарил мецената и подчеркнул важность качественной реставрации с научным сопровождением и сохранением исторического облика.

Еще один блок: исследования социального самочувствия жителей и общественной жизни, в том числе вопросы участников СВО и их семей. Институт взаимодействует с филиалом фонда «Защитники Отечества».

Большое внимание было уделено 245-летию Назрани, которое отметят 16 октября. Руководитель субъекта считает, что юбилей Назрани важен для всей республики и его нужно наполнить научным содержанием: работать с архивами, сопоставлять источники, привлекать историков и готовить фундаментальные исследования. Важно, чтобы после юбилеев оставались книги, архивные материалы и научные труды для будущих поколений.

«Подводя итоги встречи, хочу сказать, что разговор получился предметным. У Ингушского НИИ большой фронт работы — от языка и архивов до истории, социологии и прикладных исследований. Договорились проводить такие встречи регулярно и по каждому предложению определиться с конкретными решениями. В завершение мне передали книгу „Кавказоведение. Путь военачальника, революционера и государственного деятеля. Серго Орджоникидзе (история и современное осмысление)“, подготовленную по итогам международной научно-практической конференции к 140-летию Серго Орджоникидзе. Такие исследования важно использовать в образовательной и просветительской работе, делать доступными широкому кругу читателей и расширять сотрудничество НИИ с научными центрами России», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.