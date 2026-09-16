В парламенте Ингушетии подвели итоги деятельности депутатов VII созыва 

Махмуд-Али Калиматов выразил благодарность депутатам за поддержку жителей, взаимодействие с правительством и работу в комитетах. Отдельно была отмечена важность сохранения единства: за эти годы при содействии парламентариев удалось избежать крайностей, которые могли бы разделить людей.

«Конечно, не могли не затронуть тему поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Они рискуют жизнью, защищая Родину. И как бы много мы ни делали для них и их семей, этого никогда не будет достаточно в сравнении с той ценой, которую они платят. Сегодня в Ингушетии пять военнослужащих удостоены звания Героя России. К сожалению, четверо из них посмертно. За каждым из этих званий — мужество, стойкость и подвиг наших земляков. И наша обязанность — помнить о них, поддерживать их семьи и делать все возможное для тех, кто сегодня продолжает выполнять боевые задачи», — написал руководитель региона.

Особые слова признательности прозвучали в адрес Президента России Владимира Путина, который всегда говорит о необходимости консолидации общества, что является одной из главных предпосылок для общей работы. Именно тогда удается спокойно справляться с самыми сложными вопросами.

Глава Ингушетии поблагодарил депутатов и вручил им государственные награды республики за вклад в законотворческую работу.

«Для кого-то работа в парламенте продолжится, кто-то перейдет на другой участок. В любом случае опыт, который был накоплен за эти годы, останется работать на республику. Спасибо каждому за совместную работу. Желаю здоровья, благополучия и успехов», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.