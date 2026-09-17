Житель Ингушетии подозревается в даче взятки инспектору лесничества 

Сотрудники управления ФСБ России по республике пресекли противоправную деятельность местного жителя 1975 года рождения. Мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.
Установлено, что фигурант перевел на банковский счет инспектора ГКУ «Сунженское Лесничество» 125 тысяч рублей. Денежные средства предназначались в качестве «покровительства» за незаконную вырубку лесных насаждений.
Следственным отделом по Сунженскому району регионального управления СКР в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий).
В настоящее время оперативники и следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление других эпизодов преступной деятельности и связей задержанного.