Житель Ингушетии подозревается в даче взятки инспектору лесничества 

Установлено, что фигурант перевел на банковский счет инспектора ГКУ «Сунженское Лесничество» 125 тысяч рублей. Денежные средства предназначались в качестве «покровительства» за незаконную вырубку лесных насаждений.

Следственным отделом по Сунженскому району регионального управления СКР в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий).

В настоящее время оперативники и следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление других эпизодов преступной деятельности и связей задержанного.