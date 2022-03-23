Поддержка малоимущих

Городские власти Назрани в прошлом году оказали материальную помощь нуждающимся семьям на 2 млн рублей

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Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев провёл совещание с заместителями и работниками социального отдела администрации, в ходе которого был обсужден наиболее волнующий жителей города вопрос — оказание материальной помощи.

Заместитель главы Хади Алхастова в своем докладе рассказала о порядке оказания материальной помощи, размерах максимальных и минимальных выплат. Так, подчеркивалось, что в прошлом году около 100 семей смогли получить материальную помощь на сумму около 2 млн рублей.

Стоит напомнить, что в Назрани более 900 семей по состоянию на 1 января 2021 года состоят на учёте как малоимущие. В прошлом году по поручению главы города Урусхана Евлоева социальный отдел администрации совместно с работниками округов во время инспекции проверили условия проживания малоимущих и актуализировали список таких граждан.

— Это очень важная работа — оказывать материальную помощь необходимо самым нуждающимся семьям, в том числе в рамках благотворительных акций, — отметил Евлоев, завершая совещание.

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