Коронавирус

211 человек выписано в Ингушетии за сутки после Covid-19

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211 человек выписано в Ингушетии за сутки после Covid-19, всего выздоровело — 36 602, сообщает региональный оперативный штаб.

На 11 марта в республике проведено 727 709 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 39 703 впервые установленных диагнозов коронавируса (+24 за сутки).

Умерло за весь период 546 человек.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 56 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 136 человек, 50 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 13 из них — на ИВЛ.

2 419 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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