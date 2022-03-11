211 человек выписано в Ингушетии за сутки после Covid-19

На 11 марта в республике проведено 727 709 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 39 703 впервые установленных диагнозов коронавируса (+24 за сутки).

Умерло за весь период 546 человек.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 56 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 136 человек, 50 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 13 из них — на ИВЛ.

2 419 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.