Более 800 млн рублей выделят в Ингушетии на улучшения водоснабжения в 2024 году

Об этом на встрече с руководителем региона Махмуд-Али Калиматовым рассказал министр энергетики и ЖКХ Ахмет Лолохоев, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Отмечалось в частности, что в прошлом году для бесперебойного водоснабжения проблемного сельского поселения Плиево Назрановского района построен миникоптажный колодец. Сейчас 95% населения обеспечено водой. В селах Инарки, Пседах, Троицкое были установлены емкости по 5 кубометров в количестве 10 штук.

Также для решения проблемы низкого дебета воды были выделены средства в размере 9,13 млн рублей, закуплены погружные насосы. Разработаны схемы водоотведения в регионе, проведена работа по постановке на кадастровый учет объектов централизованной системы водоснабжения.

«Важно постоянно работать над модернизацией коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей беспроблемным водоснабжением. Понимаю, что работы необходимо проделать много, поскольку это сложный, многогранный процесс, требующий комплексного подхода. Однако результаты наших совместных усилий очень важны для граждан», — отметил Махмуд-Али Калиматов.