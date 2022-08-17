Четверо детей и двое взрослых отравились в Ингушетии угарным газом

По прибытии на место, в ходе осмотра квартиры, была обнаружена в малых количествах концентрация угарного газа, выявлена неисправность вытяжной системы (гофра) навесного газового котла, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Утечка была устранена дежурной службой. Состояние пострадавших от отравления стабильное, угрозы жизни нет.