Четверо детей и двое взрослых отравились в Ингушетии угарным газом
Четверо детей и двое взрослых отравились в городе Назрани Ингушетии угарным газом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 04:40 мск.
По прибытии на место, в ходе осмотра квартиры, была обнаружена в малых количествах концентрация угарного газа, выявлена неисправность вытяжной системы (гофра) навесного газового котла, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Утечка была устранена дежурной службой. Состояние пострадавших от отравления стабильное, угрозы жизни нет.