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Четверо детей и двое взрослых отравились в Ингушетии угарным газом

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Четверо детей и двое взрослых отравились в городе Назрани Ингушетии угарным газом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 04:40 мск.

По прибытии на место, в ходе осмотра квартиры, была обнаружена в малых количествах концентрация угарного газа, выявлена неисправность вытяжной системы (гофра) навесного газового котла, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Утечка была устранена дежурной службой. Состояние пострадавших от отравления стабильное, угрозы жизни нет.

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