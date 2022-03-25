День работника культуры в Ингушетии отметили праздничным концертом

Началось мероприятие с церемонии награждения работников сферы культуры. Заместитель председателя правительства Марьям Амриева от имени Главы республики Махмуд-Али Калиматова и председателя правительства Владимира Сластенина зачитала поздравления в адрес министра культуры Залины Льяновой, а также всех деятелей культуры. Приветственные адреса, грамоты и звания получили наиболее отличившиеся работники многих учреждений.

Праздничный концерт получился очень ярким. В нем приняли участие самые популярные творческие коллективы и солисты Ингушетии: мужская вокальная группа «Лоаман оаз», женская вокальная группа «Дека илли», народные артисты Роза Ахциева, Айна Алиева, Алаудин Эсмурзиев, солисты филармонии Хава Евлоева, Магомед Балаев, Лолита Хашагульгова, солистка «Студии эстрады» Алина Мусиева и танцевальный дуэт ансамбля народного танца «Ингушетия».

Актеры театра юного зрителя показали отрывок из спектакля «Гроза».

Концертную программу провел Ахмед Хашагульгов.