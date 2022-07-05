Директор Ингушского НИИ представляет республику на конференции по сохранению языков коренных народов

0

Директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Нина Барахоева представляет республику в Москве на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов», которая проходит с 5 по 7 июля текущего года, сообщила пресс-служба НИИ.

Конференция станет одним из ключевых мероприятий в области национальной политики в России и в рамках международной составляющей призвана популяризировать колоссальный опыт российского государства в сохранении и развитии языков коренных народов.

Организаторами конференции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества в партнерстве с Межправительственным советом программы ЮНЕСКО «Информация для всех».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Выманивший у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей мошенник обнаружен в Дагестане
Школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения программированию
Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике
Летний читальный зал НБ Ингушетии приглашает жителей Карабулака на свои мероприятия
Культурно-технический центр проведет в Назрани концерт к 98-ой годовщине государственности Ингушетии
ЦУР Ингушетии будет направлять судебным приставам поступающие в систему мониторинга обращения
Воспитанники клуба «Магас Боксинг» из Ингушетии завоевали 6 медалей на турнире в Ессентуках
Сборная Ингушетии заняла четвертое место на соревнованиях кубок академии регби «Юг-2022»
Жителя Ингушетии заставили уплатить штраф за использование поддельного водительского удостоверения
В Ингушетии продлены сроки приема заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство»
Творческая делегация Ингушетии представила республику на фестивале «Горцы» в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 