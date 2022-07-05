Директор Ингушского НИИ представляет республику на конференции по сохранению языков коренных народов

Конференция станет одним из ключевых мероприятий в области национальной политики в России и в рамках международной составляющей призвана популяризировать колоссальный опыт российского государства в сохранении и развитии языков коренных народов.

Организаторами конференции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества в партнерстве с Межправительственным советом программы ЮНЕСКО «Информация для всех».