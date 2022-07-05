Директор Ингушского НИИ представляет республику на конференции по сохранению языков коренных народов
Директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Нина Барахоева представляет республику в Москве на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов», которая проходит с 5 по 7 июля текущего года, сообщила пресс-служба НИИ.
Конференция станет одним из ключевых мероприятий в области национальной политики в России и в рамках международной составляющей призвана популяризировать колоссальный опыт российского государства в сохранении и развитии языков коренных народов.
Организаторами конференции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества в партнерстве с Межправительственным советом программы ЮНЕСКО «Информация для всех».