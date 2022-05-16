Для улучшения водоснабжения в Ингушетии потребуется строительство двух водозаборов

«Одними из наиболее критичных вопросов, которые необходимо решить в Ингушетии, являются существующий дефицит качественной питьевой воды и замена сетей водоснабжения. Для кардинального изменения ситуации необходимы строительство Альтиевского водозабора, строительство водозабора на реке Асса», — сказал Тимур Фаттахов.

По его словам, на Альтиевском водозаборе планируется создание станции очистки воды общей стоимостью 750,2 млн рублей, объект включен в федеральный проект «Чистая вода», уже строится.

«Что касается водозабора в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки общей стоимостью 6,109 млрд рублей на реке Асса, в Минэкономразвития России предварительно одобрено выделение средств на его строительство с 2023 года. Уже выделено 81,14 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы на нее планируется получить до конца 2022 года», — добавил зампред.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды при транспортировке составляет свыше 30% от общего объема, добываемого в республике. По данным мониторинга, в среднем 66,5% сетей нуждаются в замене.