Водоснабжение

Для улучшения водоснабжения в Ингушетии потребуется строительство двух водозаборов

0

Строительство Альтиевского водозабора и водозабора на реке Асса позволит улучшить ситуацию по добыче и транспортировке воды в Ингушетии, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ингушетии Тимур Фаттахов.

«Одними из наиболее критичных вопросов, которые необходимо решить в Ингушетии, являются существующий дефицит качественной питьевой воды и замена сетей водоснабжения. Для кардинального изменения ситуации необходимы строительство Альтиевского водозабора, строительство водозабора на реке Асса», — сказал Тимур Фаттахов.

По его словам, на Альтиевском водозаборе планируется создание станции очистки воды общей стоимостью 750,2 млн рублей, объект включен в федеральный проект «Чистая вода», уже строится.

«Что касается водозабора в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки общей стоимостью 6,109 млрд рублей на реке Асса, в Минэкономразвития России предварительно одобрено выделение средств на его строительство с 2023 года. Уже выделено 81,14 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы на нее планируется получить до конца 2022 года», — добавил зампред.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды при транспортировке составляет свыше 30% от общего объема, добываемого в республике. По данным мониторинга, в среднем 66,5% сетей нуждаются в замене.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в пятерке регионов, где происходят ДТП с тяжелыми последствиями
Депутаты Госдумы и парламента Ингушетии от «Единой России» проверили ход капремонта в школах
Глава Ингушетии принял эстафету «Сада памяти» от губернатора Курской области
Школьников Ингушетии приглашают принять участие в эколого-просветительском проекте
Председатель парламента Ингушетии провел прием граждан
В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине капитана Салама Мержоева
Оздоровительные лагеря Ингушетии смогут принять свыше 5 тыс. детей в летний сезон
К 2030 году в Ингушетии прогнозируется увеличение турпотока в 10 раз
Порядка 300 педагогов и воспитателей трудоустроят в Ингушетии в 2022 году
В Ингушетии завершился межрегиональный патриотический слет «Наследники Победы»
До 2024 года власти Ингушетии намерены газифицировать свыше 3 тысяч домовладений

Главное

Яндекс.Метрика

 