Двух жителей Ингушетии объявили в розыск по подозрению в планировании терактов

«Разыскиваются уроженцы Малгобека Гуражев Амирхан Туханович, родившийся 20 мая 1989 года, и Оздоев Адам Магомедович 1987 года рождения, которые подозреваются в причастности к нападению на сотрудников правоохранительных органов», — рассказал собеседник.

По его словам, имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности.

«Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, мы просим вас незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции или связаться по следующим контактным номерам телефонов:

телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28;

телефон доверия УФСБ по региону — 8 (8734) 22-06-60;

дежурная часть МВД по республике — 8 (8734) 55-01-54;

телефон доверия МВД по Ингушетии — 8 (8734) 55-04-99», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что анонимность гарантируется.