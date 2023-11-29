Розыск

Двух жителей Ингушетии объявили в розыск по подозрению в планировании терактов

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Правоохранительные органы региона ищут двух жителей республики, которые причастны к нападению на правоохранителей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

«Разыскиваются уроженцы Малгобека Гуражев Амирхан Туханович, родившийся 20 мая 1989 года, и Оздоев Адам Магомедович 1987 года рождения, которые подозреваются в причастности к нападению на сотрудников правоохранительных органов», — рассказал собеседник.

По его словам, имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности.

«Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, мы просим вас незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции или связаться по следующим контактным номерам телефонов:
телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28;
телефон доверия УФСБ по региону — 8 (8734) 22-06-60;
дежурная часть МВД по республике — 8 (8734) 55-01-54;
телефон доверия МВД по Ингушетии — 8 (8734) 55-04-99», — добавили в пресс-службе.

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