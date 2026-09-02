В Ингушетии подвели итоги всероссийских соревнований по дзюдо памяти Парчиева

За ходом турнира наблюдал министр спорта республики Руслан Белхороев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба. Местная команда показала отличный результат: за финальный день представители Ингушетии получили пять наград, включая две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Золотые медали завоевали Мухаммед Картоев (весовая категория до 60 кг) и Ахмед Камурзоев (до 73 кг). Серебряными призерами стали Омар Костоев (до 73 кг) и Ислам Мужухоев (до 66 кг). «Бронзу» в категории до 60 кг взял Магомед Ханиев.

Кроме того, в финальный день отличились спортсмены из других регионов: Махач Тагаев из Москвы победил в весе до 66 кг, а Алим Конов из Кабардино-Балкарии стал лучшим в категории до 55 кг.

Соревнования проводились в спортивном комплексе «Магас» имени Берда Евлоева с 29 августа по 1 сентября. В турнире участвовало более двухсот дзюдоистов из разных уголков страны. Эти старты имели отборочный статус на первенство России 2027 года.