В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом начала работу тематическая видео-выставка. Об этом газету «Ингушетия» информировали в пресс-службе учреждения.
«Экспозиция посвящена проблеме терроризма и направлена на повышение общественной осведомлённости о его последствиях», — пояснил собеседник издания.
Посетителям представлены видеоматериалы, раскрывающие различные проявления террористической деятельности и её разрушительное воздействие на жизнь людей, общественную стабильность и безопасность.
Особое внимание уделено значению совместных усилий государства и общества в противодействии терроризму. Видео-выставка продолжит работу до 7 сентября 2026 года.