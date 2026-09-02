«Экспозиция посвящена проблеме терроризма и направлена на повышение общественной осведомлённости о его последствиях», — пояснил собеседник издания.

Посетителям представлены видеоматериалы, раскрывающие различные проявления террористической деятельности и её разрушительное воздействие на жизнь людей, общественную стабильность и безопасность.

Особое внимание уделено значению совместных усилий государства и общества в противодействии терроризму. Видео-выставка продолжит работу до 7 сентября 2026 года.