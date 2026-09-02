Женсовет ингушского отделения Союза женщин России привез гумпомощь на передовую

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, кроме того, активистки женсовета регионального отделения СЖР в СЗФО решили самостоятельно довезти очередную партию поддержки военным — прямо в район проведения спецоперации.

Это дало возможность бойцам курируемого 503-го полка Троицкого гарнизона Ингушетии сразу же разгрузить машины и переместить всё к месту расположения.

Председатель совета Наталья Томилова, которая также является помощником депутата Народного собрания Республики Ингушетия, взяла на себя организацию проезда в зону СВО.

Вес всей партии составил около восьми тонн. В её составе — примерно три тонны топлива, автозапчасти, сухие души, одеяла с защитой от дронов, маскировочные сети, консервы и полуфабрикаты, а также около двух тонн еды в реторт-пакетах — современном аналоге стеклянных и жестяных банок.

Вместе с грузом бойцам передали письма от их близких. Родственники военнослужащих, зная о шефстве над полком, активно участвуют в сборе посылок и пишут слова поддержки.