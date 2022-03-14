Эльдар Эсмурзиев стал призером открытого турнира по дзюдо в Кисловодске
Дзюдоист из Ингушетии Эльдар Эсмурзиев завоевал серебряную медаль на проходившем в минувшие выходные в Кисловодске открытом турнире Judoka-2022, сообщил нашей газете наставник спортсмена Мурад Богатырев.
По информации тренера, его воспитанник, выступая в категории до 81 кг, на пути к финалу одолел всех своих оппонентов и только в решающем поединке в упорной борьбе уступил сопернику.
Отметим, что открытый турнир города-курорта Кисловодска Judoka-2022 проходил на КМВ 12-13 марта. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ставропольского края и других регионов СКФО 2006-2008 годов рождения. Местом проведения состязаний стала детско-юношеская спортивная школа по футболу.