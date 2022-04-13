Энергоснабжение

Энергетики выполнили обязательства перед поставщиками ОРЭМ на Северном Кавказе за 2021 год

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Решение вопроса о порядке выплаты задолженности за 2021 год перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности на Северном Кавказе позволило исключить блокировку операционной деятельности компаний «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» в случае претензионной работы, как следствие, риски для надежного функционирования сетевого комплекса макрорегиона.

Как сообщает пресс-служба компании, стороны также договорились о механизме расчетов на предстоящие периоды с целью недопущения образования новой задолженности и оплаты в перспективе со стороны гарантирующих поставщиков СКФО под управлением Группы «Россети» текущих обязательств перед поставщиками ОРЭМ.

Достижению договоренностей предшествовала длительная системная работа с участием Министерства энергетики РФ, ассоциаций «Совет производителей энергии» и «НП Совет рынка», ПАО «Россети», организаций и поставщиков ОРЭМ.

В пресс-службе напомнили, что основной причиной недоплаты на ОРЭМ стал традиционно низкий уровень платежной дисциплины потребителей электроэнергии розничного рынка группы жилищно-коммунального хозяйства и исполнителей коммунальных услуг в соответствующих регионах, а также крайне высокий уровень потерь в сетях в отдельных субъектах СКФО.

Программа урегулирования расчетов на ОРЭМ была разработана в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства России Александра Новака.

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