Герой Труда из Ингушетии Марем Богатырева посетила Парад Победы в Москве

После торжественного мероприятия Богатыреву пригласили в постоянное представительство республики при главе государства, где от имени руководителя региона Мухмуд-Али Калиматова поблагодарили за неоценимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Ингушетии и самоотверженный труд.

«Пример Марем Богатыревой показывает, что честный и усердный труд приносит большой результат и признание. Она показывает подрастающему поколению, что в любом деле можно добиться настоящего успеха, проявляя трудолюбие и ответственность. Хочется сказать огромное спасибо Марем Камбулатовне за то, что она не покладая рук вот уже полвека вносит свой вклад в развитие Ингушетии», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Марем Богатырева пошла работать на ферму в Ингушетии в 13 лет и почти полвека проработала дояркой. Мать шестерых детей указом Президента России удостоена высокого звания Героя Труда в 2015 году.