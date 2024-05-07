Ингушские борцы-классики завоевали четыре медали на соревнованиях в Ессентуках

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях в Ессентуках приняли участие более 200 спортсменов из регионов СКФО и ЮФО.

Победителем в весовой категории до 35 кг стал Мейриев Магомед-Башир. В золотом финале спортсмен встретился со своим братом Мейриевым Ахмедом.

Серебряные награды у Мейриева Ахмеда (35 кг), Латырова Ахмеда (80 кг) и у представителя СШОР «Экажево» Марзаганова Юсупа (35 кг). «Бронзой» отмечен Хамчиев Сайфуддин (38 кг).

Отмечается, что ответственным на соревнованиях был тренер клуба «Ади Ахмад» Ислам Хамхоев.