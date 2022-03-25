Глава Ингушетии поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«Сегодня замечательный повод выразить слова благодарности всем представителям важнейшей сферы жизни, кто служит благородному делу просвещения, искусству и людям, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому труду», — отметил Калиматов.

По его словам, культура, которая складывалась на протяжении веков, «сегодня живет в наших уникальных традициях, в народном творчестве, развивается в современном искусстве. Её продолжателями становятся многие по-настоящему талантливые, неравнодушные, увлечённые любимым делом люди. А таких в Ингушетии много — работники музеев, библиотек, архивов, театров, филармонии, домов культуры».

Богатство истории с самобытными обычаями и традициями ингушского народа бережно сохраняется и передается из поколения в поколение благодаря вашему труду, таланту и одухотворенности. Воплощаются в жизнь театральные постановки, созданные на основе классических произведений как великих мастеров слова России, Ингушетии, так и мировой литературы, художественные выставки и экспозиции, новые проекты, считает Глава.

«В день вашего профессионального праздника хочу выразить слова глубокой признательности и благодарности за ваш созидательный труд, за бесконечную преданность избранному делу», — подчеркнул Калиматов.

Он пожелал работникам культуры крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и новых творческих достижений на благо Ингушетии и России.

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом Президента страны от 27 августа 2007 года.