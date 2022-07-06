Глава сельской администрации в Ингушетии уплатит штраф за неинформирование о вакантных рабочих местах
Глава сельского поселения Ольгети Джейрахского района Ингушетии привлечен к административной ответственности за непредоставление в Центр занятости населения сведений о потребности в работниках и наличии свободных мест, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В ходе проверки прокуратурой Джейрахского района установлено, что глава администрации сельского поселения Ольгети, нарушив требования действующего законодательства в сфере занятости населения, не представлял в ГКУ „Центр занятости населения Джейрахского района“ сведения о потребности в работниках, наличии свободных мест за истекший период 2022 года», — говорится в сообщении.
По данному правонарушению прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в отношении главы сельского поселения дела об административном правонарушении, и мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа.
Указанные сведения необходимы для осуществления полноценной деятельности ГКУ «Центр занятости населения Джейрахского района», направленной на трудоустройство безработных граждан, мониторинга и ведения информационного банка сведений о свободных вакантных рабочих местах.