Глава сельской администрации в Ингушетии уплатит штраф за неинформирование о вакантных рабочих местах

«В ходе проверки прокуратурой Джейрахского района установлено, что глава администрации сельского поселения Ольгети, нарушив требования действующего законодательства в сфере занятости населения, не представлял в ГКУ „Центр занятости населения Джейрахского района“ сведения о потребности в работниках, наличии свободных мест за истекший период 2022 года», — говорится в сообщении.

По данному правонарушению прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в отношении главы сельского поселения дела об административном правонарушении, и мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа.

Указанные сведения необходимы для осуществления полноценной деятельности ГКУ «Центр занятости населения Джейрахского района», направленной на трудоустройство безработных граждан, мониторинга и ведения информационного банка сведений о свободных вакантных рабочих местах.