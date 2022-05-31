Конкурс

Ингушские обряды будут представлены на конкурсе «Игры и традиции народов России»

0

Заведующий отделом этнографии республиканского дома народного творчества Ингушетии Султан Мерешков активно готовится к участию во Всероссийском конкурсе методических работ по изучению и освоению народных игр «Игры и традиции народов России», сообщила пресс-служба РДНТ.

Этот конкурс предназначен для неравнодушных людей, занимающихся сохранением наследия культуры народов России. «Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой хранит свои традиции и культуру. Одним из важных элементов этой культуры, конечно, являются и народные игры — детские, подростковые, молодежные, а также забавы и состязания на народных праздниках. К сожалению, эта игровая культура постепенно уходит с улиц и дворов наших городов и сел. Сохранению этого наследия и его популяризации посвящен этот конкурс», — говорят его организаторы.

Султан Мерешков является автором интереснейшей и востребованной книги «ГIалгIай ловзараш» («Ингушские игры»), в которой впервые были собраны и систематизированы все известные с незапамятных времен народные игры. На Всероссийский конкурс методических работ он готовит статью об ингушских праздниках и обрядах, которая, как планируется, войдет затем в сборник материалов научно-практической конференции «Игры и традиции народов России в современной практике работы с детьми и молодежью», которая состоится в рамках Всероссийского форума «Молодецкие игры народов России: межнациональная диалоговая площадка».

Помимо этого, Султан Мерешков намерен также принять участие и в другой номинации Всероссийского конкурса «Игры и традиции народов России» — в конкурсе фотографий «Традиционная народная игра».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жители Ингушетии могут стать участниками Всероссийского молодежного форума «Таврида»
В НИИ Ингушетии обсудили проблемы формирования гражданской идентичности молодежи
В Ингушетии пройдет акция «Надень народное на День России»
НБ Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное 30-летию республики
В Москве открылась фотовыставка «Ингушетия — край башен и легенд»
В Ингушетии пройдет республиканский турнир по воркауту среди юниоров и взрослых
Ингушский росгвардеец Рустам Кукурхоев одержал победу на соревнованиях по пауэрлифтингу
В текущем году регионы освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам
Стали известны подробности трагедии на дороге в горах Ингушетии
Единороссы Ингушетии поддерживают поправки по защите боевых выплат военнослужащим
В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом

Главное

Яндекс.Метрика

 