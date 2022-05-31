Ингушские обряды будут представлены на конкурсе «Игры и традиции народов России»

Этот конкурс предназначен для неравнодушных людей, занимающихся сохранением наследия культуры народов России. «Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой хранит свои традиции и культуру. Одним из важных элементов этой культуры, конечно, являются и народные игры — детские, подростковые, молодежные, а также забавы и состязания на народных праздниках. К сожалению, эта игровая культура постепенно уходит с улиц и дворов наших городов и сел. Сохранению этого наследия и его популяризации посвящен этот конкурс», — говорят его организаторы.

Султан Мерешков является автором интереснейшей и востребованной книги «ГIалгIай ловзараш» («Ингушские игры»), в которой впервые были собраны и систематизированы все известные с незапамятных времен народные игры. На Всероссийский конкурс методических работ он готовит статью об ингушских праздниках и обрядах, которая, как планируется, войдет затем в сборник материалов научно-практической конференции «Игры и традиции народов России в современной практике работы с детьми и молодежью», которая состоится в рамках Всероссийского форума «Молодецкие игры народов России: межнациональная диалоговая площадка».

Помимо этого, Султан Мерешков намерен также принять участие и в другой номинации Всероссийского конкурса «Игры и традиции народов России» — в конкурсе фотографий «Традиционная народная игра».