Ингушские ученые отметили годовщину принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов» научным семинаром

Доклад «Закон о реабилитации репрессированных народов: попытка решения проблем национального вопроса» представил старший научный сотрудник отдела этнологии Руслан Сагов. А старший научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы Якуб Патиев выступил с докладом «Закон о реабилитации репрессированных народов: перспективы его реализации».

В прениях выступили политолог и писатель Абдулазис Яндиев, заведующий отделом этнологии ИнгНИИ Борис Харсиев, старший научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ Айна Хадзиева.

Напомним, Закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят 26 апреля 1991 года, его признали самым гуманным в истории новой России. За годы советской власти, начиная с 1917 года, в эпоху сталинского тоталитарного режима миллионы людей подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Всего, по оценкам Генеральной прокуратуры РФ, жертвами политических репрессий стали около 32 миллионов человек. Уже в 1930-е годы в СССР началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации в Казахстан, Сибирь и другие восточные районы стали представители 14 народов целиком и 48 — частично.