Ингушских школьников ждет новогодний спектакль в исполнении артистов ИГДТ имени Базоркина

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, репертуар Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина пополнился новогодней сказкой «Приключения Г1ор-Дади и Деда Мороза».

Как рассказал наш собеседник, режиссером сказочного представления является народная артистка Ингушетии Фатима Ахкильгова.

«Детей ждет увлекательная история о том, как ингушский ГIор-Дади и Дед Мороз решили вместе отпраздновать Новый год и одарить ребятишек подарками, но им в этом мешают злые разбойники. Но, как и полагается в добрых сказках, злодеи терпят неудачу, потому что главное волшебство заключено не в посохе, а в настоящей дружбе», — рассказал собеседник.

