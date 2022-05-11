Шахматы

Ингушский шахматист Инаркиев добился успехов в составе мужской сборной Москвы на турнире в Сочи

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Ингушский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев в составе мужской сборной Москвы по шахматам стал победителем 29-го чемпионата России среди мужских команд «Премьер-лига».

Командные чемпионаты и первенства России завершились 10 мая в Сочи в гранд-отеле «Жемчужина». Москвичи впервые с 2011 года одержали победу в Премьер-лиге чемпионата. При этом они обеспечили себе первое место за тур до финиша. В итоге на счету московской сборной оказалось 13 очков из 14 возможных.

Как сообщила Федерация шахмат Москвы, результаты команды по доскам таковы: Евгений Наер — 5 очков из 7, Александр Рязанцев — 3,5 (6), Эрнесто Инаркиев — 4 (6), Борис Грачев — 3,5 (6), Александр Мотылев — 2,5 (6), Иван Попов — 3 (5), Михаил Демидов — 4,5 (6).

Серебряные медали Премьер-лиги выиграла команда «Медный всадник» (Санкт-Петербург) — 10 очков. Третье и четвертое места с 9 набранными очками разделили две московские команды — Спортивный клуб КПРФ и Школа имени Ботвинника. По первому дополнительному показателю — сумме личных очков — «бронзу» взяли спортсмены КПРФ. Всего на старт вышли восемь коллективов в Премьер-лиге.

Победителям и призерам были вручены кубки, медали, дипломы и денежные призы.

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