Культурно-технический центр проведет в Назрани концерт к 98-ой годовщине государственности Ингушетии

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7 июля текущего года Культурно-технический центр Магаса проведет во Дворце культуры города Назрани концерт «Яхийла, хьамсара гIалгIайче», приуроченный к 98-ой годовщине ингушской государственности.

В программе мероприятия выступление вокалисток Хавы Яндиевой, Марем Олиговой, музыкантов Лейлы Оздоевой (гобой), Зухры Нальгиевой (скрипка), Розы Экажевой (фортепиано), Мадины Габралиевой (перкуссия) и др. Будут также представлены и яркие танцевальные номера. Начало в 16 часов.

Напомним, 7 июля 1924 года в составе РСФСР была образована Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе, которая просуществовала 10 лет. Это событие стало ярчайшим историческим событием в становлении и развитии ингушской государственности. В 2024 году будет отмечаться 100-летие ингушской автономии.

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