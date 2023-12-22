Юнармия

Начальник ингушского штаба «Юнармии» приняла участие в заседании главного штаба движения в Москве

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Начальник штаба Ингушского регионального отделения «Юнармии» Мадина Богатырева приняла участие в заседании главного штаба движения в Москве.

Как проинформировал наше издание представитель ингушской «Юнармии», на мероприятии подвели итоги уходящего года и определили планы на 2024 год.

Также собеседник напомнил, что в 2021 году Мадина Богатырева была переизбрана членом главного штаба движения от Северо-Кавказского федерального округа сроком на пять лет.

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