Начальник ингушского штаба «Юнармии» приняла участие в заседании главного штаба движения в Москве
Начальник штаба Ингушского регионального отделения «Юнармии» Мадина Богатырева приняла участие в заседании главного штаба движения в Москве.
Как проинформировал наше издание представитель ингушской «Юнармии», на мероприятии подвели итоги уходящего года и определили планы на 2024 год.
Также собеседник напомнил, что в 2021 году Мадина Богатырева была переизбрана членом главного штаба движения от Северо-Кавказского федерального округа сроком на пять лет.