Годовая инфляция в Ингушетии в марте составила 8,2%

«На рост инфляции повлияло несколько факторов. Снижение поставок куриного и бараньего мяса из некоторых областей юга России привело к увеличению стоимости мяса. Логистические издержки выросли у поставщиков молочной продукции, цена сметана увеличилась, сливочное масло, молоко и творог подорожали сильнее, чем месяцем ранее. Владельцы столовых, кафе и ресторанов включили возросшие траты на продукты в стоимость блюд — это ускорило инфляцию в сфере общественного питания», — рассказал собеседник.

Кроме того, перед праздником Ураза-байрам жители республики активно покупали одежду и обувь, что вызвало рост цен на эти категории товаров. Одной из причин стала также выросшая арендная плата в одном из торговых центров, в результате чего продавцы переложили увеличившиеся расходы на потребителей.

Цены на медицинские услуги в марте продолжили расти из-за увеличенных расходов на заработную плату в медицинских организациях. Повышение цен на недвижимость вызвало рост спроса на съёмное жильё. В результате цены на аренду жилья также выросли.