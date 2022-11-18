Новой школе в селе Яндаре Ингушетии могут присвоить имя ветерана ВОВ

Бокова пояснила, что есть установленный государственным стандартами порядок, при котором школе может присваиваться имя того или иного деятеля. Она дала поручение включить данный вопрос в повестку предстоящего заседания Межведомственной топонимической комиссии при правительстве региона, где и будет рассмотрено обращение.

«Думаю, что участники комиссии примут положительное решение в вашу пользу. Для начала необходимо представить перечень соответствующих документов. В целом, присвоение образовательному учреждению имени ветерана Великой Отечественной войны — обычная практика, с этим проблем возникнуть не должно», — заверила вице-премьер.

Также зампредседателя правительства приняла заявителя, обратившегося по вопросу выделения мест в дошкольных образовательных учреждениях для незрячих людей.

Как отметил председатель ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых Адам Сагов, в ближайших регионах есть практика ведения инклюзивного обучения, в рамках которого при детских садах и школах созданы специальные группы и классы для обучения слабовидящих и незрячих детей. Что касается школьников и студентов, они проходят обучение в специализированных школах и университетах Кисловодска и Георгиевска, которое оплачивается Минобразования республики.

Бокова отметила, что опыт внедрения инклюзивных групп в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ингушетии есть, однако они функционируют для других категорий инвалидов. Она отметила, что будет проведена переподготовка и переквалификация кадров в этих учреждениях, а также проработан вопрос создания в них групп для незрячих и слабовидящих малышей.

«К сожалению, у нас в республике нет специализированных учреждений для незрячих детей и подростков. Однако, мы не оставим эту тему без внимания, и будем на самом высоком уровне работать над этим направлением», — сказала вице-премьер.

Кроме того, Сагов затронул вопрос расширения перечня необходимых средств для реабилитации озвученной категории граждан, в частности, помощи в приобретении ноутбуков со специализированным программным обеспечением для студентов. По нему зампредом также было дано соответствующее поручение, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.