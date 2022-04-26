Статистика

Оборот малых предприятий Ингушетии в 2021 году сократился на 8%

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Оборот малых предприятий Ингушетии в прошлом году сложился в сумме 13,4 млрд рублей и сократился на 8% по сравнению с 2020 годом, сообщает Северо-Кавказстат.

Отмечается, что в структуре оборота более половины приходилось на объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг. Большую часть объема отгрузки обеспечили организации обрабатывающих производств и строительства (75,3 %).

С начала года малые предприятия инвестировали в основной капитал 182,5 млн рублей.

Между тем, в январе-декабре 2021 года в республике действовало 70 малых предприятий (занято 1,6 тыс. человек), в среднем на одно приходилось 22 человека.

Численность работников списочного состава составила 97,9% общей численности работающих, из них больше половины трудились на предприятиях строительства, обрабатывающих производств и в сфере торговли: 35,8%, 23,6% и 8,5 % соответственно.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых предприятий в прошлом году составила 32,2 тыс. рублей, что на 2,7% ниже аналогичного показателя в целом по республике.

За январь-декабрь 2021 года на малых предприятиях (без микропредприятий) число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, внешними совместителями и работающими по договорам гражданско-правового характера составило 1671 человек, говорится в релизе.

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