Один человек пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне поздно вечером по автодороге «Сурхахи-Алхасты». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших в автоаварии привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства по республике в количестве трех человек и одной единицы техники.