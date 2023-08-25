Один человек пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии
Один человек пострадал при столкновении Lada Granta и «ВАЗ-2106» в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне поздно вечером по автодороге «Сурхахи-Алхасты». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для деблокировки пострадавших в автоаварии привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства по республике в количестве трех человек и одной единицы техники.