ДТП

Один человек пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии

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Один человек пострадал при столкновении Lada Granta и «ВАЗ-2106» в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне поздно вечером по автодороге «Сурхахи-Алхасты». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших в автоаварии привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства по республике в количестве трех человек и одной единицы техники.

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