IT-технологии

Предпринимателей Ингушетии приглашают к диалогу о развитии информационных технологий

0

В Магасе 7 декабря пройдет конференция, предваряющая работу бизнес-акселератора республики. Полномасштабная программа Академии цифрового развития стартует в 2024 году, но уже сейчас предприниматели соберутся для обсуждения возможностей развития информационных технологий в регионе, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе благотворительного фонда «Сафмар».

«Главная задача этих мероприятий — начать открытый диалог с бизнесменами. Как с теми, кто развивает IT-проекты, так и с теми, кто готов применять современные цифровые решения в своем деле. К открытию акселерационной программы мы хотели бы собрать обратную связь о том, какие проблемы возникают у бизнес-сообщества, что важно, какой поддержки не хватает. На основе общения будут строиться и акселерационная программа и в целом работа Академии цифрового развития», — отметил Билан Ужахов, член наблюдательного совета Академии цифрового развития и представитель группы «Сафмар».

В пресс-службе напомнили, что на бизнес-ужине 13 ноября при его участии были обсуждены вопросы развитие IT-отрасли в республике и вызовы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям.

7 декабря же бизнесмены смогут принять участие в конференции «ИТ в Ингушетии: развитие, потенциал, будущее». На мероприятие будут приглашены профильные эксперты, представители органов власти и предприниматели, в том числе и те, кто только задумывается о начале своего IT-бизнеса.

Участники обсудят, как применять IT-разработки, чтобы быть эффективнее и увеличить прибыль, где найти разработчиков, как начать свой IT-бизнес и какие перспективы есть у диджитал-разработок в регионе.

«IT-разработки позволяют вести бизнес из любой точки мира. Мы знаем много примеров, когда команда, находясь в регионе, например, в Перми, Якутске, Томске или Махачкале делали международный бизнес. Я уверен, что в Ингушетии тоже много активных и талантливых людей, и мы готовы делиться знаниями, экспертизой и методиками, чтобы тут появлялись новые компании-лидеры», — рассказал директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

Планируется, что «Бизнес-акселератор Ингушетии» начнет работу в июне 2024 года. Акселерационная программа помогает предпринимателям и желающим начать свой бизнес в максимально в сжатые сроки пройти путь от идеи до первых продаж. Участники с помощью экспертов проверяют работоспособность своих бизнес-идей, выстраивают маркетинг и продажи. Программа рассчитана как на опытных, так и на начинающих основателей компаний.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии собрали более 100 тонн гуманитарной помощи для Палестины
Премьер Ингушетии поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
Лучники из Ингушетии стали призерами турнира «Битва стрел» в Махачкале
Жительнице Ингушетии восстановили трудовые права после вмешательства УПЧ по региону
В Ингушетии провели профилактическую беседу со школьниками о вреде наркомании
Ингушские каратисты завоевали три медали на первенстве мира
В лесах Ингушетии отменен особый противопожарный режим
Ингушские борцы стали призерами всероссийского турнира во Владикавказе
Школьники Ингушетии посетили с экскурсией НТРК «Магас»
Ингушский борец вольного стиля Исмаил Ханиев завоевал «серебро» на всероссийском турнире в Дагестане
В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по ювелирному искусству

Главное

Яндекс.Метрика

 