Предпринимателей Ингушетии приглашают к диалогу о развитии информационных технологий

«Главная задача этих мероприятий — начать открытый диалог с бизнесменами. Как с теми, кто развивает IT-проекты, так и с теми, кто готов применять современные цифровые решения в своем деле. К открытию акселерационной программы мы хотели бы собрать обратную связь о том, какие проблемы возникают у бизнес-сообщества, что важно, какой поддержки не хватает. На основе общения будут строиться и акселерационная программа и в целом работа Академии цифрового развития», — отметил Билан Ужахов, член наблюдательного совета Академии цифрового развития и представитель группы «Сафмар».

В пресс-службе напомнили, что на бизнес-ужине 13 ноября при его участии были обсуждены вопросы развитие IT-отрасли в республике и вызовы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям.

7 декабря же бизнесмены смогут принять участие в конференции «ИТ в Ингушетии: развитие, потенциал, будущее». На мероприятие будут приглашены профильные эксперты, представители органов власти и предприниматели, в том числе и те, кто только задумывается о начале своего IT-бизнеса.

Участники обсудят, как применять IT-разработки, чтобы быть эффективнее и увеличить прибыль, где найти разработчиков, как начать свой IT-бизнес и какие перспективы есть у диджитал-разработок в регионе.

«IT-разработки позволяют вести бизнес из любой точки мира. Мы знаем много примеров, когда команда, находясь в регионе, например, в Перми, Якутске, Томске или Махачкале делали международный бизнес. Я уверен, что в Ингушетии тоже много активных и талантливых людей, и мы готовы делиться знаниями, экспертизой и методиками, чтобы тут появлялись новые компании-лидеры», — рассказал директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

Планируется, что «Бизнес-акселератор Ингушетии» начнет работу в июне 2024 года. Акселерационная программа помогает предпринимателям и желающим начать свой бизнес в максимально в сжатые сроки пройти путь от идеи до первых продаж. Участники с помощью экспертов проверяют работоспособность своих бизнес-идей, выстраивают маркетинг и продажи. Программа рассчитана как на опытных, так и на начинающих основателей компаний.