Ингушская футбольная школа «Вайнах» стала второй на региональном этапе Всероссийского детского турнира 

Ингушская футбольная школа «Вайнах» под руководством тренера Тимура Зангиева стала серебряным призером регионального этапа Всероссийского детского турнира «Кубок Льва Ивановича Яшина» среди команд 2014 года рождения.
Как сообщили газете «Ингушетия» футбольные специалисты республики, игры проходили на сочинском стадионе «ЛОО-Арена». В баталиях по круговой системе принимали участие шесть команд. Команда, которая набрала больше всех баллов по итогам пяти игр, становилась победителем турнира.
Юниоры из Ингушетии одержали три победы и потерпели два поражения. «Вайнах» побеждал только с крупным счетом, разгромил сочинский «Аструм» (6:1), владикавказскую «Юность» (6:0) и «Пищевик» из Беслана (12:0). Уступила команда из республики лишь хозяевам поля — «Дагомысу» (3:5) и СШ «Сочи» (1:4). Набранные девять очков позволили «Вайнаху» стать серебряным призером турнира и квалифицироваться на Всероссийский турнир, который пройдет в сентябре в Москве.
Юные ингушские игроки были награждены Кубком, дипломами и медалями, а Хамзат Гайтов из команды получил индивидуальную награду лучшего нападающего турнира.