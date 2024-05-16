Ингушская футбольная школа «Вайнах» стала второй на региональном этапе Всероссийского детского турнира 

Как сообщили газете «Ингушетия» футбольные специалисты республики, игры проходили на сочинском стадионе «ЛОО-Арена». В баталиях по круговой системе принимали участие шесть команд. Команда, которая набрала больше всех баллов по итогам пяти игр, становилась победителем турнира.

Юниоры из Ингушетии одержали три победы и потерпели два поражения. «Вайнах» побеждал только с крупным счетом, разгромил сочинский «Аструм» (6:1), владикавказскую «Юность» (6:0) и «Пищевик» из Беслана (12:0). Уступила команда из республики лишь хозяевам поля — «Дагомысу» (3:5) и СШ «Сочи» (1:4). Набранные девять очков позволили «Вайнаху» стать серебряным призером турнира и квалифицироваться на Всероссийский турнир, который пройдет в сентябре в Москве.

Юные ингушские игроки были награждены Кубком, дипломами и медалями, а Хамзат Гайтов из команды получил индивидуальную награду лучшего нападающего турнира.