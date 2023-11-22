Председатель парламента Ингушетии провел прием граждан

В мероприятии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Ахмет Лолохоев и руководитель государственной жилищной инспекции Багаудин Могушков.

В частности, жительницы МКД по улице Московская Назрани обратились за помощью в решении проблемы подтопления подвала жилого дома в дождливую погоду.

Участник СВО Магомед Хамхоев попросил оказать содействие в получении земельного участка. Председатель парламента отметил, что вопросы социальной поддержки участников и ветеранов специальной военной операции остаются приоритетными.

Отмечается, что со всеми заявителями состоялся обстоятельный разговор, были проведены необходимые консультации и даны соответствующие разъяснения.

«Безусловно, вопросы ЖКХ и социального обеспечения самые частые в обращениях заявителей и не только в тематическую неделю. Поэтому депутатский корпус уделяет повышенное внимание данной сфере. Вместе с исполнительными органами власти мы будем стремиться к тому, чтобы волнующие население проблемы были решены», — отметил Магомет Тумгоев.