Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийской конференции
Зелимхан Хантыгов принял участие во Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи «Формула согласия», проходившей в Каспийске, сообщил газете «Ингушетия» представитель Коммолодежи региона.
«Провел продуктивные дни на данной площадке: огромный поток информации. Методички нового образца разработаны таким образом, что их использование станет основой для создания лучшего будущего», — рассказал Зелимхан Хантыгов.
По его словам, в программу форума вошли пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по секциям: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность».
«Участникам конференции был выдан документ, подтверждающий повышение квалификации государственного образца», — добавили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на открытии форума присутствовали замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, министр по делам молодёжи Дагестана Камил Саидов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, уполномоченный по правам ребенка при Главе РД Марина Ежова и другие.
Отмечается, что форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи при содействии правительства Республики Дагестан.