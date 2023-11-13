Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийской конференции

«Провел продуктивные дни на данной площадке: огромный поток информации. Методички нового образца разработаны таким образом, что их использование станет основой для создания лучшего будущего», — рассказал Зелимхан Хантыгов.

По его словам, в программу форума вошли пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по секциям: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность».

«Участникам конференции был выдан документ, подтверждающий повышение квалификации государственного образца», — добавили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на открытии форума присутствовали замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, министр по делам молодёжи Дагестана Камил Саидов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, уполномоченный по правам ребенка при Главе РД Марина Ежова и другие.

Отмечается, что форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи при содействии правительства Республики Дагестан.