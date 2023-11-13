Конференция

Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийской конференции

0

Зелимхан Хантыгов принял участие во Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи «Формула согласия», проходившей в Каспийске, сообщил газете «Ингушетия» представитель Коммолодежи региона.

«Провел продуктивные дни на данной площадке: огромный поток информации. Методички нового образца разработаны таким образом, что их использование станет основой для создания лучшего будущего», — рассказал Зелимхан Хантыгов.

По его словам, в программу форума вошли пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по секциям: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность».

«Участникам конференции был выдан документ, подтверждающий повышение квалификации государственного образца», — добавили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на открытии форума присутствовали замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, министр по делам молодёжи Дагестана Камил Саидов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, уполномоченный по правам ребенка при Главе РД Марина Ежова и другие.

Отмечается, что форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи при содействии правительства Республики Дагестан.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии снизилось количество жалоб жителей на страховые компании
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии до конца года откроется новая школа
Часть Назрани останется без воды из-за аварии на трубопроводе
Хищения электроэнергии на 104 млн рублей пресекли в Ингушетии
Юные ингушские спортсмены стали призёрами соревнований по дзюдо в Минеральных Водах
Ингушский спортсмен Адам Мархиев стал чемпионом Латвии по футболу
Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате мира по самбо в Армении
Два представителя Ингушетии стали победителями конкурса «Лидеры России» в СКФО
На службу в армию из Назрани уже отправились 12 новобранцев
Ингушский борец Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях
Жительница Ингушетии решила заработать в Интернете и потеряла 40 тыс. рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 