Премьер-министр Ингушетии принял участие в IX конференции «Армия и общество»

Участники мероприятия ознакомились с выставочной экспозицией, работой тематических секций, обсудили вопросы организации межведомственного взаимодействия в интересах укрепления обороны государства и направлений его дальнейшего совершенствования, подвели итоги совместной работы.

Владимир Сластенин подчеркнул важность сотрудничества между государственными органами и Вооруженными силами для обеспечения эффективной защиты страны. Он также выразил уверенность в дальнейшем совершенствовании системы коллективной работы и внедрении инновационных подходов в сфере обороны.

Отмечается, что конференция прошла с участием руководящего состава Минобороны России, представителей исполнительной власти всех субъектов федерации, военных и гражданских образовательных организаций, должностных лиц органов государственной власти, научно-исследовательских институтов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, бизнесменов и общественников.