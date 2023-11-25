Конференция

Премьер-министр Ингушетии принял участие в IX конференции «Армия и общество»

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин в режиме видеосвязи принял участие в IX межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Участники мероприятия ознакомились с выставочной экспозицией, работой тематических секций, обсудили вопросы организации межведомственного взаимодействия в интересах укрепления обороны государства и направлений его дальнейшего совершенствования, подвели итоги совместной работы.

Владимир Сластенин подчеркнул важность сотрудничества между государственными органами и Вооруженными силами для обеспечения эффективной защиты страны. Он также выразил уверенность в дальнейшем совершенствовании системы коллективной работы и внедрении инновационных подходов в сфере обороны.

Отмечается, что конференция прошла с участием руководящего состава Минобороны России, представителей исполнительной власти всех субъектов федерации, военных и гражданских образовательных организаций, должностных лиц органов государственной власти, научно-исследовательских институтов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, бизнесменов и общественников.

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