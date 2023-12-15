Пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ житель Ингушетии заключен под стражу

«55-летний житель региона, будучи осведомленным, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление хищения бюджетных средств в ранее им возглавляемом учреждении, находясь в салоне автомобиля на территории Джейрахского района республики, лично передал вышеуказанную сумму сотруднику органа безопасности, после чего был задержан», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФСБ по республике.

Собеседник издания отметил, что следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.